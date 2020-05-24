|
Тимьян настоящий уничтожитель бактерий
Тимьян — один из самых популярных членов семьи мяты. Это трава родом из Средиземноморья, и люди там его называют «бульгари», с греческого — духи.
Тимьян обладает способностью уничтожать бактерии, уменьшать воспаление и успокаивать раздражение. Он обычно добавляется в продукты по уходу за кожей, и повара любят добавлять его в свои блюда.
Тимьян разрушает стрептококк, герпес, кандидоз и вирус гриппа.
Ароматическая трава предлагает широкий спектр бактерицидных, противовирусных, антибиотических, фунгицидных, спазмолитических, мочегонных, антисептических и отхаркивающих свойств.
Тимьян улучшает образование белых кровяных клеток и повышает обмен веществ. Это потрясающее очищающее средство, и он отлично подходит для процесса детоксикации.
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Соединения в тимьяне облегчают респираторные инфекции, простуду, грипп, астму, боль в горле, кашель, бронхит и ларингит.
Вдыхание его паров — лучший способ его использования, когда речь идет о лечении проблем с горлом, носом и легкими. Используйте тимьян для полоскания ротовой полости или зубную пасту для лечения оральных инфекций, гингивита, и т. д.
Согласно недавнему исследованию, тимьяновое масло является отличным отхаркивающим средством, что делает его превосходным средством при лечении сухого кашля.
Используйте тимьян для лечения депрессии, хронической усталости, бессонницы. Он стимулирует кровообращение, нормализует артериальное давление и улучшает память и когнитивные способности.
Хирурги используют эфирное масло тимьяна для дезинфекции рук перед операцией.
Другое французское исследование показало, что тимьян уничтожает 90% микробов в течение 3 часов и убивает любые стафилококки, протеины, криптококки и стрептококки.
ДРУГИЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТИМЬЯНА:
Информация предоставлена в ознакомительных целях.
Перед применением любых советов, рецептов или средств народной медицины, обязательно получите консультацию врача.
САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВРЕДНЫМ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!
|Рубрики:
|ЗДОРОВЬЕ
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]