Тимьян настоящий уничтожитель бактерий

Тимьян — один из самых популярных членов семьи мяты. Это трава родом из Средиземноморья, и люди там его называют «бульгари», с греческого — духи.

Тимьян обладает способностью уничтожать бактерии, уменьшать воспаление и успокаивать раздражение. Он обычно добавляется в продукты по уходу за кожей, и повара любят добавлять его в свои блюда.

Тимьян разрушает стрептококк, герпес, кандидоз и вирус гриппа.

Ароматическая трава предлагает широкий спектр бактерицидных, противовирусных, антибиотических, фунгицидных, спазмолитических, мочегонных, антисептических и отхаркивающих свойств.

Тимьян улучшает образование белых кровяных клеток и повышает обмен веществ. Это потрясающее очищающее средство, и он отлично подходит для процесса детоксикации.

ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Соединения в тимьяне облегчают респираторные инфекции, простуду, грипп, астму, боль в горле, кашель, бронхит и ларингит.

Вдыхание его паров — лучший способ его использования, когда речь идет о лечении проблем с горлом, носом и легкими. Используйте тимьян для полоскания ротовой полости или зубную пасту для лечения оральных инфекций, гингивита, и т. д.

Согласно недавнему исследованию, тимьяновое масло является отличным отхаркивающим средством, что делает его превосходным средством при лечении сухого кашля.

Используйте тимьян для лечения депрессии , хронической усталости, бессонницы. Он стимулирует кровообращение, нормализует артериальное давление и улучшает память и когнитивные способности.

Хирурги используют эфирное масло тимьяна для дезинфекции рук перед операцией.

Другое французское исследование показало , что тимьян уничтожает 90% микробов в течение 3 часов и убивает любые стафилококки, протеины, криптококки и стрептококки.

ДРУГИЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТИМЬЯНА:

Сильный диуретик.

Снимает инфекции мочевого пузыря.

Лечит симптомы вагинита и кандиды.

Лечит грибок ногтя.

Сильный дезинфицирующее средство для рук.

Снимает ревматические боли, спортивные травмы, боли в мышцах, пояснично-крестцовые радикулиты, растяжения связок, подагру и артрит.

Лечит раздражение кожи и укусы насекомых.

Удаляет прыщи и бородавки.

Удивительный тоник для волос.

Регулирует менструальный цикл.

Уничтожает паразитов.

Лечит кожные повреждения.

Повышает содержание омега-3 жирных кислот DHA в головном мозге, почках и сердце.





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